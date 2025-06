Frode fiscale tra Volla e Firenze | maxi-sequestro da 23 milioni di euro

Un blitz senza precedenti smaschera un vasto sistema di frode fiscale tra Volla e Firenze, con un maxi sequestro da 23 milioni di euro. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, rappresenta un colpo decisivo alla criminalità organizzata, evidenziando il forte impegno delle autorità nel tutelare la legalità e il patrimonio pubblico. Un passo importante nella lotta contro le frodi finanziarie e le attività illecite che minacciano il nostro territorio.

