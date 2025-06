Frode fiscale con le fatture per operazioni inesistenti | scatta il maxisequestro

Una frode fiscale con fatture per operazioni inesistenti ha portato al maxisequestro di beni tra Toscana e Campania. La Guardia di Finanza e lo Scico sono intervenuti in un’operazione che smaschera una rete di illecito finanziario, con il sequestro preventivo volto alla confisca. Questa indagine dimostra come le autorità siano determinate a combattere efficacemente l’evasione fiscale. Ma quali sono i dettagli di questa intricata vicenda?

FIRENZE – La Direzione distrettuale antimafia di Firenze, avvalendosi di militari dei comandi provinciali della Guardia di Finanza di Firenze e Napoli e dello Scico, ha dato esecuzione, tra le Regioni Toscana e Campania, ad un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo toscano che ha disposto, in accoglimento delle richieste avanzate, sequestri preventivi, anche per equivalente, ai fini della confisca, di beni (immobili, societa? e disponibilita? finanziarie) fino all’ammontare di oltre 23,4 milioni di euro. Le odierne attivita? costituiscono la prosecuzione delle indagini coordinate dalla procura che hanno portato lo scorso mese di gennaio all’esecuzione di un’ordinanza emessa dal medesimo Giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo toscano che aveva disposto le misure cautelari personali nei confronti di 17 indagati (6 custodie cautelari in carcere, 1 agli arresti domiciliari e 10 interdizioni con divieto di ricoprire uffici direttivi di persone giuridiche e imprese) e sequestri preventivi, anche per equivalente, ai fini della confisca, di beni mobili, immobili e disponibilita? finanziarie fino all’ammontare di circa 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: frode - fiscale - fatture - operazioni

