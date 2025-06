Frode con finti crediti fiscali perquisito il Brescia Calcio

Una recente operazione delle Fiamme Gialle di Brescia ha portato alla luce un complesso sistema di frode con finti crediti fiscali, coinvolgendo anche il Brescia Calcio. La scoperta di crediti inesistenti e il riciclaggio alimentano un'indagine che mette in luce le fragilitĂ del sistema fiscale e l'ingegno criminale dietro pratiche illecite. Il caso sirivela un monito sull'importanza di vigilare e rafforzare i controlli per tutelare legalitĂ e trasparenza.

AGI - La Guardia di finanza, su delega della procura di Brescia, ha perquisito la sede del Brescia Calcio e altri 24 soggetti nell'ambito di un'inchiesta sulla commercializzazione di crediti inesistenti e riciclaggio. I militari delle Fiamme gialle del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Brescia hanno scoperto un articolato schema fraudolento atto a consentire a diverse figure imprenditoriali di beneficiare indebitamente di crediti Iva inesistenti. Schema fraudolento. In particolare, gli indagati, avvalendosi di societĂ fiscalmente inadempienti, prive di sedi operative e rappresentate da amministratori con precedenti per reato di natura fiscale, avrebbero generato crediti fiscali fittizi per un importo quantificato, allo stato, in oltre quattro milioni di euro. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Frode con finti crediti fiscali, perquisito il Brescia Calcio

