Frode 4mln Brescia Calcio tra indagati

Un'indagine scuote il mondo del calcio e della finanza: 4 milioni di euro coinvolti in una complessa rete di frodi tra Brescia Calcio e altre società. Perquisizioni e indagini della GdF stanno portando alla luce un inquietante sistema di crediti inesistenti, rivendicati e trasferiti per aggirare le normative fiscali. Un caso che mette in discussione la trasparenza e l’etica nel settore sportivo e imprenditoriale. Ma quali sono le implicazioni?

14.20 Perquisizioni eseguite dalla GdF per la Procura bresciana, nei confronti di 11 persone fisiche e 14 società. Tra queste anche il Brescia Calcio. Secondo i Pm, i soggetti coinvolti avrebbero a vario titolo beneficiato di crediti inesistenti, rivendicati attraverso società fiscalmente inadempienti, senza sede operativa e rappresentate da persone con precedenti per reati fiscali. I crediti venivano poi trasferiti ad altre società, come il Brescia Calcio, per abbatterne i costi fiscali. Oltre 4 milioni il valore della truffa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

