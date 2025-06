Freedom Flotilla l’eurodeputata Rima Hassan in isolamento per avere scritto ‘Free Palestine’ in cella Sarà espulsa

La vicenda di Rima Hassan, eurodeputata franco-palestinese, desta sconcerto e riflessione: arrestata e isolata per aver scritto "Free Palestine" a bordo della Freedom Flotilla, la sua storia mette in luce le tensioni nel cuore delle acque internazionali. Un gesto di solidarietà che ha scatenato ripercussioni drammatiche, evidenziando le sfide affrontate da chi si batte per la pace e i diritti umani. La sua vicenda ci invita a riflettere sul prezzo della libertà .

La parlamentare europea franco-palestinese Rima Hassan, che si trovava a bordo dell’imbarcazione Madleen, è stata trasferita nella struttura carceraria di Neve Tirza e messa in isolamento. È quanto denunciato dall’ong israeliana Adalah che rappresenta la maggior parte degli attivisti della nave di Freedom Flotilla intercettata da Israele nelle acque internazionali mentre cercava di raggiungere la Striscia di Gaza per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese. Anche l’attivista brasiliano Thiago Avila, coordinatore di Freedom Flotilla Brasile, è stato trasferito in isolamento nel carcere di Ayalon per il suo sciopero della fame e della sete, iniziato due giorni fa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Freedom Flotilla, l’eurodeputata Rima Hassan “in isolamento per avere scritto ‘Free Palestine’ in cella”. Sarà espulsa

