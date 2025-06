Freedom Flotilla Israele ha messo in isolamento l’eurodeputata Rima Hassan per avere scritto ‘Free Palestine’ in cella Sarà espulsa

La risonanza internazionale sulla Freedom Flotilla cresce, mentre l’Europa osserva con apprensione le recenti azioni di Israele. La parlamentare Rima Hassan, nota per il suo impegno a favore della pace e dei diritti umani, si trova ora in isolamento dopo aver espresso solidarietà al popolo palestinese. Una vicenda che solleva urgenti questioni di libertà di espressione e diritti fondamentali, mettendo in evidenza le tensioni nel contesto del conflitto israelo-palestinese.

La parlamentare europea franco-palestinese Rima Hassan, che si trovava a bordo dell’imbarcazione Madleen, è stata trasferita nella struttura carceraria di Neve Tirza e messa in isolamento. È quanto denunciato dall’ong israeliana Adalah che rappresenta la maggior parte degli attivisti della nave di Freedom Flotilla intercettata da Israele nelle acque internazionali mentre cercava di raggiungere la Striscia di Gaza per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese. Anche l’attivista brasiliano Thiago Avila, coordinatore di Freedom Flotilla Brasile, è stato trasferito in isolamento nel carcere di Ayalon per il suo sciopero della fame e della sete, iniziato due giorni fa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Freedom Flotilla, “Israele ha messo in isolamento l’eurodeputata Rima Hassan per avere scritto ‘Free Palestine’ in cella”. Sarà espulsa

Freedom Flotilla, l’eurodeputata Rima Hassan “in isolamento per avere scritto ‘Free Palestine’ in cella”. Sarà espulsa - La vicenda di Rima Hassan, eurodeputata franco-palestinese, desta sconcerto e riflessione: arrestata e isolata per aver scritto "Free Palestine" a bordo della Freedom Flotilla, la sua storia mette in luce le tensioni nel cuore delle acque internazionali.

