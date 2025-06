Il rapporto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si è ormai incrinato irreparabilmente, nonostante il rispetto reciproco. La tensione tra i due ha raggiunto livelli tali da rendere impossibile un dialogo costruttivo, con il presidente che avrebbe comunque costretto l’allenatore a rimanere. Una frattura insanabile che potrebbe segnare una svolta decisiva nel futuro del Napoli e di entrambi i protagonisti. Resta da capire come evolveranno le sorti di questa complicata vicenda.

FRATTURA INSANABILE: rapporto distrutto tra Conte e De Laurentiis Il presidente l'ha costretto a restare"> Il rapporto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis non è stato semplice, sin dall'inizio. Tra i due c'è però tanto rispetto. Antonio Conte è noto per il suo carattere forte, la determinazione incrollabile e una visione molto chiara di come debba essere gestita una squadra vincente. Queste qualità, che lo hanno reso uno degli allenatori più apprezzati e vincenti degli ultimi anni, lo hanno anche portato talvolta a vivere rapporti complessi con le proprietà dei club in cui ha lavorato. La sua esigenza costante di avere controllo e garanzie tecniche lo ha messo più volte in una posizione di attrito con i vertici societari.