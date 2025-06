Frattesi Inter la Juve torna alla carica per il centrocampista! Nerazzurri avvisati

Il calciomercato infiamma i cuori dei tifosi nerazzurri: mentre l'Inter cerca di definire il futuro di Davide Frattesi, la Juventus torna alla carica, pronto a sfidare le rivali sul mercato. Tra vie già battute e sorprese all’orizzonte, il centrocampista si trova al centro di un duello tra grandi club italiani. La scena è calda e ricca di suspense: cosa riserverà il destino di Frattesi? Solo il tempo dirà chi avrà la meglio.

dal ritorno dei bianconeri. Uno dei nomi caldi per il calciomercato Inter in uscita rimane quello di Davide Frattesi. Nonostante l’ addio di Simone Inzaghi, il futuro del centrocampista italiano rimane in bilico anche con Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra. Oltre al Napoli, un’altra rivale dei nerazzurri torna a pensare all’ex Sassuolo: si tratta della Juventus. I bianconeri, che già in passato avevano portato avanti qualche avance verso il calciatore e il suo agente, in estate potrebbero pensare di tornare all’assalto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frattesi Inter, la Juve torna alla carica per il centrocampista! Nerazzurri avvisati

In questa notizia si parla di: inter - frattesi - juve - torna

Inter, da Lautaro e Mkhitaryan a Pavard e Frattesi: chi recupera e chi no per la Lazio - L'Inter si avvicina alla finale di UEFA Champions League del 31 maggio contro il Paris Saint-Germain con notizie incoraggianti sul fronte degli infortuni.

#Frattesi via dall’Inter? Non solo la #Juventus Partecipa alla discussione

Frattesi alla Juve, pochi istanti fa è arrivata la notizia! L’Inter dice si allo scambio: guardate chi vogliono in cambio! SENTITE QUI: https://blstg.news/ePPy/ Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Frattesi Juventus, ritorno di fiamma a giugno? Le cifre; Asllani torna ad allenarsi in gruppo, problema per Frattesi: chi gioca titolare contro la Juventus?; Non solo Conte: doppio sgarbo del Napoli alla Juventus.

Inter addio! La Juventus tenta il colpaccio di mercato - In casa Juventus si continuano a fare diverse valutazioni riguardanti il calciomercato e quello che potrebbe succedere in entrata ...

Frattesi Juve, Madama sogna lo sgarbo all’Inter! Il centrocampista potrebbe finire sul mercato se…La condizione che potrebbe mettere in corsa i bianconeri - Uno dei due profili che i bianconeri starebbero vagliando è un vecchio pallino della dirigenza bianconera: si tratta di Davide Frattesi.