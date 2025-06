Fratelli d' Italia chiede chiarimenti sull' indagine anti-immigrazione clandestina

Fratelli d'Italia chiede chiarezza sull'indagine anti-immigrazione clandestina che sta scuotendo la politica italiana. In Aula alla Camera, il partito ha sollecitato un'informativa urgente al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, evidenziando i recenti sviluppi investigativi in Campania. Il capogruppo Galeazzo Bignami ha sottolineato l'importanza di risposte concrete, ricordando come la premier Giorgia Meloni abbia piĂą volte ribadito l'impegno del governo contro ogni forma di illegalitĂ , e ora si attende con attenzione una spiegazione chiara e trasparente sui fatti

Fratelli d'Italia ha chiesto in Aula alla Camera un'informativa urgente del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dopo le notizie sull'indagine della Polizia di Stato e della Dda in Campania, grazie alla quale è stata sgominata una organizzazione che avrebbe favorito l' immigrazione clandestina sfruttando i cosiddetti 'click-day'. A prendere la parola il capogruppo di FdI Galeazzo Bignami che ha ricordato come la premier Giorgia Meloni avesse da tempo, un anno fa, segnalato la vicenda e presentato anche un esposto al Procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo. Iniziativa, all'epoca, criticata dal centrosinistra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fratelli d'Italia chiede chiarimenti sull'indagine anti-immigrazione clandestina

