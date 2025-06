Francesco Oppini svela il grave episodio alla Juve | Thiago Motta e Danilo sono arrivati alle mani

Uno scontro inaspettato scuote gli spogliatoi della Juventus: Francesco Oppini rivela che, nell’ultima stagione, Thiago Motta e Danilo sono arrivati alle mani. Un episodio grave che mette in discussione la serenità del team e la gestione interna. Scopri tutti i dettagli di questa vicenda che sta facendo discutere il mondo del calcio. Continua a leggere per conoscere la verità dietro il tumulto in campo e le ripercussioni che potrebbe avere sulla squadra.

Francesco Oppini svela un clamoroso e grave episodio accaduto alla Juventus durante l'ultima stagione: Thiago Motta e il capitano Danilo sono venuti alle mani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Francesco Oppini svela il grave episodio alla Juve: “Thiago Motta e Danilo sono arrivati alle mani” - Francesco Oppini svela un clamoroso e grave episodio accaduto alla Juventus durante l'ultima stagione: Thiago Motta e il capitano Danilo sono venuti alle ...

Francesco Oppini ricorda l'ex fidanzata Luana, morta in un incidente: «18 anni senza te. La tua luce non si spegnerà mai» - Ci sono date che non si scordano e il 17 ottobre 2006 è una data che Francesco Oppini non dimentica.