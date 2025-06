Francesca Michielin pubblica il video del nuovo singolo con Margherita Buy

Francesca Michielin torna a conquistare i cuori con il suo nuovo singolo, arricchito dalla partecipazione di Margherita Buy. Oggi è uscito il videoclip ufficiale, un'anteprima che già sta facendo parlare di sé, confermando il successo del brano, appena lanciato e tra i più ascoltati in radio. Attraverso la visione straordinaria di questa produzione, scopri un universo musicale capace di emozionare e sorprendere. Non perdere l'occasione di immergerti in questa esperienza unica.

Fuori il videoclip di Francesca, il nuovo singolo di Francesca Michielin con la partecipazione di Margherita Buy. È fuori da oggi il videoclip di Francesca, il nuovo singolo di Francesca Michielin fuori ovunque da venerdì 30 maggio ( Columbia Records Sony Music Italy ) e che ha debuttato come terza più alta nuova entrata in Airplay e terzo brano con il maggior incremento di punti della settimana di uscita. Attraverso la visione straordinaria di Danilo Bubani -regista e direttore creativo che vanta la collaborazione con numerosi artisti della scena musicale italiana- e la produzione di Feline Studio, il videoclip si apre con una scena apparentemente ordinaria: una seduta di terapia tra Francesca e la sua psicologa EMDR, interpretata da una straordinaria Margherita Buy, che racconta: “ Sono stata molto contenta di aver preso parte a questo videoclip. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Francesca Michielin pubblica il video del nuovo singolo con Margherita Buy

In questa notizia si parla di: francesca - michielin - singolo - margherita

Ospiti all'Arena di Verona anche i Coma_Cose e Tommaso Paradiso per festeggiare i 30 anni di Francesca Michielin - All'Arena di Verona arrivano anche i Coma_Cose e Tommaso Paradiso per celebrare i 30 anni di Francesca Michielin.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Michielin, nel video di 'Francesca' a sorpresa Margherita Buy; Francesca Michielin, il videoclip con la psicologa speciale: «Sono impazzita? Mi sento un'interferenza». Chi è; Francesca Michielin, il videoclip con la psicologa speciale: «Sono impazzita? Mi sento un'interferenza». Chi è.

Margherita Buy nel video del nuovo singolo di Francesca Michielin. L’attrice: “Lusingata di aver partecipato” - È fuori ora su YouTube il videoclip di "Francesca", il nuovo singolo di Francesca Michielin fuori ovunque da venerdì 30 maggio ...

Michielin, nel video di 'Francesca' a sorpresa Margherita Buy - È fuori su YouTube il videoclip di Francesca, il nuovo singolo di Francesca Michielin fuori ovunque da venerdì 30 maggio (Columbia Records/Sony Music Italy) e che ha debuttato come terza più alta nuov ...

Francesca Michielin, il video del singolo “Francesca” con Margherita Buy - Da oggi è online il videoclip ufficiale di "Francesca", il nuovo singolo di Francesca Michielin.