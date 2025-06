Francesca Fagnani regina del prime time Ok Le Iene presentano | Inside

La televisione italiana si accende con un martedì ricco di emozioni e record d’ascolto. Francesca Fagnani, regina del prime time, conquista il pubblico con il suo nuovo show Inside e l’intervista esclusiva a Massimo Bossetti, portando Rai2 ai vertici della serata. Un successo che si aggiunge agli ascolti elevati delle Iene, facendo della serata un vero e proprio trionfo televisivo. Ma scopriamo insieme tutti i dettagli di questa clamorosa giornata di prime time.

Gli ascolti del martedì televisivo vedono in prime time su Rai2, la prima puntata di Belve Crime condotto da Francesca Fagnani - con una lunga intervista a Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'assassinio di Yara Gambirasio - debuttare con una media di 1.570.000 spettatori pari al 12.4% di share, dominando la serata in percentuale (presentazione: 1.287.000 - 7.0%). Su Rai1, pareggio tra la serie Doc (versione statunitense) con Molly Parker e Omar Metwally, che si ferma al 10.8% della platea pari a una media di 1.659.000 individui all'ascolto, e - su Canale5 - il terzo appuntamento con Alessandra Mastronardi e Max Tortora in Doppio gioco, che segna un netto di 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it