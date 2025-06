Francesca Chillemi incinta di Eugenio Grimaldi? L' annuncio a breve lei esce raramente per non far vedere il pancione - ESCLUSIVA

Si vocifera con entusiasmo sulla possibile gravidanza di Francesca Chillemi, il cui pancione nascosto resta un mistero. La notizia ha fatto parlare in tutta Napoli, alimentando l'attenzione dei fan e dei media. La coppia, ormai sotto i riflettori, si prepara a condividere un momento speciale: l'annuncio ufficiale, ancora avvolto nel riserbo, è ormai imminente. La curiosità cresce, e tutti aspettano di scoprire se questa nuova vita porterà ancora più gioia nella loro favolosa storia.

A Napoli c'è un grande mormorio sulla possibile gravidanza di Francesca Chillemi. Il 1° giugno l'attrice è stata alla comunione della figlia che Emanuele Grimaldi ha avuto con la ex moglie Veronica Resca. Giovedì lui andrà in Umbria per seguire un corso di salti ad ostacoli organizzato dal centro Ip. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it