Francavilla al Mare e Scerni rafforzati i controlli estivi | sicurezza pubblica e stradale al centro di una riunione in prefettura

In vista della stagione estiva, Francavilla al Mare e Scerni rafforzano i controlli per garantire sicurezza pubblica e stradale. La riunione, svoltasi oggi in Prefettura a Chieti, ha visto coinvolti istituzioni e forze dell’ordine uniti nella strategia di tutela dei cittadini e dei turisti. Un impegno condiviso per rendere le località più sicure e accoglienti: perché la sicurezza è il primo passo per una estate all’insegna del relax e del divertimento.

Si è svolta oggi, 11giugno, presso la prefettura di Chieti, una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Gaetano Cupello. All'incontro hanno preso parte i rappresentanti delle forze dell'ordine, della Provincia, del Comune di Chieti, nonché i.

Sicurezza a Borello, Pellegrini (Fdi): "Senza le telecamere di sorveglianza l'assemblea pubblica una passerella" - La questione della sicurezza a Borello torna sotto i riflettori con un'interrogazione di Nicholas Pellegrini, consigliere di Fratelli d'Italia.

Alassio si prepara all'estate: riunione in Prefettura su sicurezza e controllo del territorio Si è tenuta ieri mattina presso la Prefettura di Savona la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, richiesta dal sindaco Marc…

