Fourth Trimester Wellness | dobbiamo prenderci cura del quarto trimestre di gravidanza

Il quarto trimestre di gravidanza rappresenta un momento cruciale per la salute e il benessere di mamma e bambino, un periodo che merita attenzione e cura costante. Nonostante i progressi medici e scientifici, molte neo-mamme si sentono ancora spesso sole e sopraffatte dalle novità . È quindi fondamentale riconoscere l'importanza di supportare questa fase delicata, affinché possa essere vissuta con serenità e consapevolezza. Perché il benessere di tutti inizia proprio qui.

Da più di vent’anni, anche in ambito medico-scientifico, si pone l’attenzione sul quarto trimestre di gravidanza. Un periodo, quello successivo al parto, nel quale le incognite sono più delle certezze e i neogenitori (in modo particolare la donna) si ritrovano non solo travolti dalle novità , ma anche letteralmente abbandonati. Se nelle settimane della gestazione in maniera regolare (per un prelievo, un tampone, un’ecografia o una visita di controllo) si aveva un confronto con un medico, dal momento delle dimissioni dall’ospedale ci si ritrova abbandonati a sé stessi. Eppure le difficoltà non sono minori rispetto a quelle della gestazione, con problemi fisici e mentali che possono avere ripercussioni importanti sulla salute della donna, del neonato e del partner. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it