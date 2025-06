Fourth Trimester Wellness | dobbiamo prenderci cura del quarto trimestre di gravidanza

Il quarto trimestre di gravidanza rappresenta un momento cruciale, ricco di sfide e opportunità di cura e ascolto. Negli ultimi vent’anni, l’attenzione medica e scientifica si è concentrata sempre più su questo periodo, fondamentale per il benessere di mamma e neonato. È il tempo in cui le incognite si fanno più evidenti, ma anche quello in cui un supporto adeguato può fare la differenza. Perché prendersi cura del quarto trimestre significa investire nel futuro di tutta la famiglia.

Da più di vent'anni, anche in ambito medico-scientifico, si pone l'attenzione sul quarto trimestre di gravidanza. Un periodo, quello successivo al parto, nel quale le incognite sono più delle certezze e i neogenitori (in modo particolare la donna) si ritrovano non solo travolti dalle novità, ma anche letteralmente abbandonati. Se nelle settimane della gestazione in maniera regolare (per un prelievo, un tampone, un'ecografia o una visita di controllo) si aveva un confronto con un medico, dal momento delle dimissioni dall'ospedale ci si ritrova abbandonati a sé stessi. Eppure le difficoltà non sono minori rispetto a quelle della gestazione, con problemi fisici e mentali che possono avere ripercussioni importanti sulla salute della donna, del neonato e del partner.

