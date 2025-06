Fourth Trimester Wellness | dobbiamo prenderci cura del quarto trimestre di gravidanza

cura, ogni passo è attentamente monitorato. Tuttavia, il quarto trimestre di gravidanza richiede un’attenzione speciale e una cura continua, poiché è in questo periodo che si consolidano i nuovi equilibri fisici ed emotivi di mamma e bambino. È fondamentale prenderci cura di loro, garantendo supporto, ascolto e informazioni affidabili. Solo così possiamo favorire un inizio di vita sereno e sano, accompagnando le neomamme lungo questo delicato percorso di recupero e adattamento.

Da più di vent'anni, anche in ambito medico-scientifico, si pone l'attenzione sul quarto trimestre di gravidanza. Un periodo, quello successivo al parto, nel quale le incognite sono più delle certezze e i neogenitori (in modo particolare la donna) si ritrovano non solo travolti dalle novità, ma anche letteralmente abbandonati. Se nelle settimane della gestazione in maniera regolare (per un prelievo, un tampone, un'ecografia o una visita di controllo) si aveva un confronto con un medico, dal momento delle dimissioni dall'ospedale ci si ritrova abbandonati a sé stessi. Eppure le difficoltà non sono minori rispetto a quelle della gestazione, con problemi fisici e mentali che possono avere ripercussioni importanti sulla salute della donna, del neonato e del partner.