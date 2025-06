FOTO Violento scontro tra ambulanza con paziente e auto | tre feriti

Un incidente grave si è verificato questa mattina a Salerno, in via delle Calabrie, coinvolgendo un'ambulanza con un paziente e un'auto. Tre le persone ferite, tra cui i due autisti e il trasportato, le cui condizioni sono ancora sconosciute. Vigili del Fuoco al lavoro per estrarre i feriti e mettere in sicurezza i mezzi. La scena, drammatica e intensa, ci ricorda quanto la strada possa essere imprevedibile e pericolosa.

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente stradale poco fa a Salerno in via delle Calabrie. Una collisione fra un’ambulanza con un ferito a bordo che si stava recando in ospedale e un autovettura. 3 feriti in tutto: i due autisti dei mezzi oltre il trasportato. Non si conoscono al momento le condizioni. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza dei mezzi e estrarre i feriti. L'articolo FOTO Violento scontro tra ambulanza (con paziente) e auto: tre feriti proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Violento scontro tra ambulanza (con paziente) e auto: tre feriti

In questa notizia si parla di: feriti - ambulanza - violento - scontro

Ambulanza fuori controllo sulla superstrada: feriti in quattro - Nella notte di sabato 24 maggio, un'ambulanza sulla superstrada MeBo si è trasformata in vettura coinvolta in un incidente, causando feriti tra quattro persone.

Violento scontro tra auto e autobus in corso Torino: cinque feriti, traffico in tilt https://genovaquotidiana.com/2025/06/09/violento-scontro-tra-auto-e-autobus-in-corso-torino-cinque-feriti-traffico-in-tilt/… Partecipa alla discussione

Alcune immagini dell'incidente stradale verificatosi questa mattina al confine fra Bruzolo e Chianocco, sull'ex statale 25: tre i feriti gravi estratti dalle lamiere dai Vigili del Fuoco e affidati ai sanitari dopo un violento scontro frontale. Servizio su La Valsusa del 29 Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

FOTO/ Violento scontro tra ambulanza (con paziente) e auto: tre feriti; Violento scontro all’incrocio. Coinvolta anche un'automedica; Violento scontro all'incrocio tra furgone e ambulanza: due feriti gravi in ospedale.

Scontro tra ambulanza e auto in Via delle Calabrie: tre feriti a Salerno - Un incidente stradale si è verificato poco fa a Salerno, precisamente in Via delle Calabrie.

Violento scontro tra due auto. Feriti soccorsi con gli elicotteri - Pesaro, 11 giugno 2025 – Un tremendo scontro, ieri pomeriggio, sulla statale 744: due feriti gravi sono stati trasportati in eliambulanza all’ospedale di Torrette ad Ancona.