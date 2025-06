FOTO Si schianta contro un albero e una ringhiera | ferita una donna

Un incidente drammatico scuote Salerno: una donna, forse a causa di un malore, perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero e una ringhiera in via Sant’Eustachio. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per estrarla dall’abitacolo e affidarla ai sanitari. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazioni, ma l’episodio solleva ancora una volta il tema della sicurezza stradale in città.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ennesimo incidente a Salerno questa volta in via Sant'Eustachio. Probabilmente per un malore, la conducente si è schiantata contro un albero e una ringhiera. Sul posto i Vigili del Fuoco hanno estratto la malcapitata per affidarla alle cure dei sanitari. Non desterebbero preoccupazioni le condizioni.

