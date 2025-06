FOTO Panico in centro | uomo tenta di aggredire una passante

Momenti di terrore nel cuore della città, precisamente in via Padre Paolo Manna, quando un uomo ha scatenato il panico tentando di aggredire una passante senza apparente motivo. La donna, ignara del pericolo, si è trovata improvvisamente al centro di un episodio inquietante. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato il peggio, riportando la calma e rassicurando i cittadini presenti. La vicenda solleva ancora una volta il problema della sicurezza urbana e della tutela dei cittadini.

Tempo di lettura: < 1 minuto Attimi di paura in centro città, specificatamente in via Padre Paolo Manna, traversa di via Piave, quando un uomo improvvisamente, senza appartenti ragioni, avrebbe aggredito una passante. La donna stava camminando quando l'individuo, sembra già noto alla Forze dell'Ordine, avrebbe iniziato ad inveire contro la donna sino a cercare di aggredirla fisicamente. L'immediato intervento delle Volanti della Mobile allertate dai passanti hanno evitato il peggio. IN AGGIORNAMENTO

In questa notizia si parla di: centro - uomo - passante - panico

