L’attesa si fa ancora più emozionante! Durante Raw, John Cena ha lanciato una frecciatina a CM Punk, ricordando il celebre tweet sull’Arabia e accendendo la rivalità per il WWE Championship a Night of Champions. Tra sfide accese e colpi di scena, i fan sono impazienti di scoprire chi uscirà vincitore in questa battaglia epica. La domanda ora è: quale sarà il prossimo movimento di questi due grandi campioni?

La sfida per il WWE Championship a Night of Champions si arricchisce di nuovi dettagli piccanti: John Cena ha deciso di stuzzicare il suo avversario CM Punk con un post su Instagram che non lascia spazio a interpretazioni. Il match per il titolo WWE annunciato a Raw. Durante l’episodio di Raw di lunedì sera, la WWE ha ufficializzato quello che i fan aspettavano da settimane: John Cena difenderà il WWE Championship contro CM Punk il prossimo mese a Night of Champions in Arabia Saudita. L’annuncio arriva dopo che CM Punk aveva sfidato direttamente Cena durante la puntata, proponendo un ultimo scontro tra i due dopo i loro memorabili match del passato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - FOTO: John Cena provoca CM Punk ricordando il suo famoso tweet sull’Arabia

WWE: Ecco cosa ha fatto John Cena subito dopo aver vinto il il 17° Titolo WWE - Dopo aver conquistato il suo 17° titolo WWE a WrestleMania 41, John Cena ha fatto notizia non solo per la vittoria, ma anche per un gesto inaspettato.

