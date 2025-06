Fossombrone | Marco Giuliodori è il nuovo allenatore arriva dal Castelfidardo

Il Fossombrone accoglie con entusiasmo il suo nuovo allenatore, Marco Giuliodori, proveniente dal Castelfidardo. Con una carriera ricca di esperienza sia come calciatore che come tecnico, Giuliodori si prepara a scrivere un nuovo capitolo sulla panchina rossoblù. La sua conoscenza del girone e la sua passione per il calcio sono il viatico per una stagione all’insegna della crescita e della conquista. Passando alla K Sport Montecchio Gallo, ...

Il Fossombrone ha il suo nuovo allenatore, si tratta di Marco Giuliodori reduce dalla panchina del Castelfidardo. Giuliodori, classe 1972, prima di fare l’allenatore sulla panchina delle Filottranese e poi del Castelfidardo in serie D (per tre stagioni), stesso girone del Fossombrone, come calciatore ha giocato anche nel Fano, Lanciano, Ancona, Tolentino e altre squadre. L’accordo nel pomeriggio di ieri. Passando alla K Sport Montecchio Gallo, societĂ anche questa alla ricerca di un mister, i nomi sono i soliti: Protti, Antonioli e Clementi a cui si è aggiunto Sandreani (un trainer che piaceva anche la Fossombrone). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fossombrone: Marco Giuliodori è il nuovo allenatore, arriva dal Castelfidardo

Ulteriori approfondimenti disponibili online

FOSSOMBRONE. Fumata bianca per la panchina: Giuliodori; Giuliodori abbandona ufficialmente la panchina: il Castelfidardo si è smentito da solo; Castelfidardo: Smentite ufficiali su nuovi soci e allenatore, in attesa di conferme.

Fossombrone: Marco Giuliodori è il nuovo allenatore, arriva dal Castelfidardo - Marco Giuliodori, ex Castelfidardo, è il nuovo allenatore del Fossombrone.

Giuliodori abbandona ufficialmente la panchina: il Castelfidardo si è smentito da solo - Il club e la nota ufficiale dopo i nostri articoli: "Lavoriamo per tenere il mister".