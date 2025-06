Fosse stato l’Iran… | l’Europarlamento ammette di non voler fare pressioni

Se pensate che le sfide internazionali siano sempre risolte con azioni decise e pressioni diplomatiche, potreste dover ripensare le vostre convinzioni. L’Europarlamento, infatti, ammette di non voler esercitare pressioni sull’Iran, sostenendo che la responsabilità ricade esclusivamente sugli Stati di appartenenza degli attivisti. Un atteggiamento che solleva interrogativi su quanto siano davvero efficaci le parole in un contesto globale complesso e fragile.

«Non è materia di nostra competenza. Responsabili dell'assistenza consolare sono gli stati di appartenenza» degli attivisti. Così la Commissione europea, per bocca della sua portavoce Anitta Hipper, risponde, nel consueto . «Fosse stato l'Iran.»: l'Europarlamento ammette di non voler fare pressioni

