Forze dell’ordine in arrivo nuovi operatori di polizia a Montevarchi

Le forze dell'ordine di Montevarchi si preparano ad accogliere nuovi operatori di polizia, un passo importante per rafforzare la sicurezza e la tutela della legalità nel territorio di Arezzo. Il Viminale ha infatti assegnato 10 agenti dedicati a garantire serenità e ordine ai cittadini. Un ringraziamento speciale va al ministro Piantedosi e al sottosegretario per l’impegno continuo nel rafforzare il ruolo delle forze dell’ordine. Questa iniziativa rappresenta un investimento concreto nella sicurezza di tutti.

"In arrivo nuovi rinforzi per la sicurezza nel territorio di Arezzo. Il Viminale ha infatti assegnato al commissariato di Montevarchi altri 10 operatori, a garanzia della tutela della legalità di tutti i cittadini. Un ringraziamento doveroso va al ministro Piantedosi e al sottosegretario.

