Formazione professionale al via la partnership tra l’Ordine Interprovinciale dei Fisioterapisti di Milano e la Statale

Scopri come la partnership tra l’Ordine Interprovinciale dei Fisioterapisti di Milano e l’Università Statale apre nuove strade alla formazione professionale. Grazie a questa collaborazione, gli studenti avranno l’opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite nel corso magistrale, arricchendo il loro percorso con esperienze dirette sul campo. Un passo importante verso una futura carriera di successo nel mondo della fisioterapia.

Attraverso questa collaborazione gli studenti avranno l'opportunità di valorizzare le competenze acquisite nel percorso magistrale direttamente sul campo.

