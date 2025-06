Forlì Roller esibizione di fine anno al pattinodromo Patrignani

Sabato 14 giugno, il pattinodromo Patrignani si trasformerà in un palcoscenico di emozioni con "Viaggio intorno al mondo", l’esibizione di fine anno di Forlì Roller. Tutti i giovani atleti, protagonisti di questa entusiasmante stagione, porteranno i colori di Forlì in giro per l’Italia, dimostrando passione, talento e spirito di squadra. Non mancate a questa celebrazione di impegno e successo: un’opportunità unica per tessere insieme ricordi indimenticabili.

FORLÌ ROLLER – SAGGIO DI FINE ANNO Sabato 14 giugno Pattinodromo A. Patrignani – Viale Spazzoli, Forlì Ore 20.00 Preparati a un viaggio spettacolare sulle otto ruote! Uno show unico che unisce atlete di altissimo livello e piccole stelle al lor Partecipa alla discussione

