Forlì Pride il Popolo della Famiglia | Strumentalizzazione politica della sinistra

Il Forlì Pride si avvicina, ma il Popolo della Famiglia non tace: accusano il movimento di strumentalizzazione politica e di essere l’unica vetrina rimasta per alcune sigle e forze politiche in crisi. Tra accuse e polemiche, si accende il dibattito sulla vera natura dell’evento. Ma cosa si nasconde dietro questa manifestazione? È solo colore e festa o c’è qualcosa di più profondo che merita attenzione?

Sabato si terrà il Forlì Pride. E il Popolo della Famiglia attacca: "Non rimane che il Pride per dare spazio e visibilità alle innumerevoli sigle che vi aderiscono e a una galassia politica uscita con le ossa rotte dall'ultima tornata referendaria. Più che un peana arcobaleno sembra un piagnisteo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Forlì Pride, il Popolo della Famiglia: "Strumentalizzazione politica della sinistra"

In questa notizia si parla di: pride - forlì - popolo - famiglia

Torna il Forlì Pride: "Attraverseremo una città che non rispecchia le esigenze di chi la vive" - Il Forlì Pride torna a far sentire la propria voce, attraversando una città che spesso non rispecchia le reali esigenze di chi la vive.

Forlì, sabato 14 giugno. Terza edizione del Forlì Pride: “Manifestiamo per la libertà di espressione” a cui la nostra associazione voceDonna ha sempre aderito e parteciperà Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Forlì Pride, il Popolo della Famiglia: Strumentalizzazione politica della sinistra; Dentro la rivolta arcobaleno: le storie del Pride (altro che baracconata); Torna il ’Forlì Pride’. Una sfilata arcobaleno tra diritti e polemiche.