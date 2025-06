Forlì Fc | Nicola Farinelli guida la squadra per la serie C 2025-26

Il Forlì si affida a Nicola Farinelli per scrivere il nuovo capitolo della Serie C 2025-26. La sua versatilità e determinazione rappresentano la spina dorsale della squadra, pronta a conquistare nuovi traguardi. Ravennate di nascita e ferrarese d’adozione, Farinelli incarna lo spirito di un club ambizioso che punta in alto. Con un contratto biennale, è pronto a guidare i biancorossi verso il successo, rinnovando la fiducia e la passione che da sempre caratterizzano il progetto.

Il Forlì riparte da Nicola Farinelli. È la funambolica ala, ravennate di nascita ma ferrarese d'adozione, l'asset attorno al quale il club di viale Roma ha deciso di forgiare la squadra che andrà a cimentarsi con il campionato di serie C 2025-26. Classe 2001, diligentissimo pretoriano di mister Miramari, Farinelli firmerà un accordo biennale con opzione per il terzo anno. "Uno dei grandi protagonisti della cavalcata fino alla promozione in serie C, con 8 gol e 13 assist", recita la nota diramata dal Forlì Fc. In dirittura d'arrivo anche i rinnovi del regista Menarini e di capitan Gaiola, ai quali si aggiungerà (manca solo l'annuncio) il trequartistacentrale Damiano Rinaldini, proveniente dal Tau Altopascio e primo acquisto in pectore del Galletto.

