Forever la recensione | amore e promesse tra gli incoscienti giovani di Netflix

Forever di Netflix cattura l’essenza dell’amore adolescente in un mix di emozioni intense e promesse sognate. Questa serie, breve ma coinvolgente, ci trasporta a Los Angeles tra sogni, passioni e difficoltà di una generazione che cerca il proprio posto nel mondo. Con un’ambientazione urban e un sound hip-hop, Forever promette di emozionare e far riflettere. Scopriamo insieme come questa storia di promesse e incoscienza possa lasciarci senza parole...

Sin dalla sua nascita, uno dei punti di forza di Netflix è sempre stato la realizzazione di teen drama capaci di appassionare migliaia di adolescenti nel mondo, permettendogli di crescere insieme ai loro personaggi preferiti. Forever (in italiano Per Sempre) non fa eccezione e, con soli otto episodi, ci accompagna in quel di Los Angeles per raccontarci una promessa d’amore rara tra i giovani d’oggi, accompagnata da uno sfondo urban e hip-hop che dona alla serie uno stile davvero unico. Siamo nel 2018 quando, dopo essersi conosciuti a una festa di amici, Justin e Keisha si innamorano. Un inizio semplice – a tratti banale – se non che per entrambi rappresenti la loro prima vera storia d’amore. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Forever, la recensione: amore e promesse tra gli incoscienti giovani di Netflix

In questa notizia si parla di: forever - amore - giovani - netflix

Forever: il primo amore e la crescita di Keisha e Justin in una rivisitazione moderna di Judy Blume - "Forever" è una rivisitazione moderna del celebre romanzo di Judy Blume, che esplora il primo amore e la crescita di Keisha e Justin.

