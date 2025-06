Fonteno villeggiante va a pescare e non rientra | ricerche in corso a Rogno

LA MOBILITAZIONE. In campo vigili del fuoco, carabinieri, soccorso alpino e personale del 118. Ritrovata l’auto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Fonteno, villeggiante va a pescare e non rientra: ricerche in corso a Rogno

Fonteno, villeggiante va a pescare e non rientra: ricerche in corso a Rogno; Bergamo (Bergamo città); Val Calepio e Sebino.

Fonteno, villeggiante va a pescare e non rientra: ricerche in corso a Rogno Si legge su ecodibergamo.it: Ricerche in corso sull’alto Sebino, per rintracciare un pensionato residente fuori provincia, villeggiante a Fonteno, uscito di casa intorno alle 5 della mattina di mercoledì 11 giugno per andare a ...