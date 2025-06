Fontaines DC a Rock in Roma 2025

I Fontaines D.C. tornano a Rock in Roma 2025, portando energia pura e suoni rivoluzionari sul palco dell'Ippodromo delle Capannelle il 18 giugno. Dopo il successo di critica e pubblico con il nuovo album “Romance”, questa band irlandese, nominata ai Grammy e vincitrice del BRIT Award, promette un concerto indimenticabile. Con l'apporto speciale di Shame, l’atmosfera si infiamma: preparatevi a vivere un’esperienza musicale che vi lascerà senza fiato.

Tornano, a distanza di un anno, a Rock in Roma 2025 i Fontaines D.C. Appuntamento il 18 giugno all'Ippodromo delle Capannelle. Speciale guest: Shame. La band irlandese, nominata ai Grammy e vincitrice di un BRIT Award, con il nuovo album "Romance" sta ridefinendo la scena musicale.

