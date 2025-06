Fondo pensione Espero silenzio-assenso | ecco come funziona e chi è coinvolto Nota del Ministero PDF

Con l'accordo del 16 novembre 2023, il Ministero dell’Istruzione e del Merito introduce nuove modalità di adesione al Fondo pensione complementare Espero, coinvolgendo il personale scolastico assunto a tempo indeterminato dal 2019. Questa novità, basata sul principio del silenzio-assenso, semplifica il processo e garantisce maggior trasparenza. Ma come funziona esattamente e chi è coinvolto? Scopriamolo insieme.

Con la sottoscrizione dell’Accordo del 16 novembre 2023, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito nuove modalità per regolare l’adesione al Fondo pensione complementare Espero. L’iniziativa coinvolge il personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza economica successiva al 1° gennaio 2019, ad eccezione delle categorie indicate nell’art. 2, lett. b) dell’Accordo. L'articolo Fondo pensione Espero, silenzio-assenso: ecco come funziona e chi è coinvolto. Nota del Ministero PDF . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: fondo - pensione - espero - silenzio

Fondo Pensione Nazionale BCC/CRA riceve il “Premio Investitori Sostenibili 2025” - Il Fondo Pensione Nazionale BCC/CRA ha conquistato il Premio “Investitori Sostenibili 2025” da Itinerari Previdenziali, riconoscimento di rilievo a livello nazionale.

Fondo Espero, scatta il silenzio-assenso. Mercoledì i sindacati al Ministero per le indicazioni operative. Anief: “No all’adesione automatica, servono consapevolezza e informazione Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Fondo pensione Espero, silenzio-assenso: ecco come funziona e chi è coinvolto. Nota del Ministero [PDF]; Il silenzio assenso per l'adesione ad Espero; Fondo Scuola Espero e silenzio-assenso: il MiM convoca i sindacati per le nuove modalità di adesione.

Pensione e Fondo Espero, silenzio-assenso: ecco chi è interessato e come funziona. Cosa fanno docenti e cosa fa il Dirigente - Incontro al Ministero tra sindacati ed amministrazione relativamente al cosiddetto "silenzio-

Scuola, Fondo Espero: sindacati convocati al Ministero - Al Ministero dell’Istruzione si torna a parlare di adesione al Fondo pensione complementare "Espero ...

Rinuncia al Fondo Espero: Ecco Come Fare Secondo le Istruzioni Disponibili - Questo fondo pensione complementare è stato pensato ...