Fondi Ue al gigante delle armi israeliano Commissione | Non finanziamo progetti impegnati nella guerra a Gaza

In un contesto di crescente tensione a Gaza, la trasparenza su come i fondi europei vengano utilizzati acquista un’importanza cruciale. La Commissione europea ha affermato con fermezza: "Non finanziamo progetti militari impiegati nel conflitto a Gaza". Tuttavia, nuove indagini rivelano un possibile coinvolgimento del Fondo europeo per la difesa nel supportare Israeli Aerospace Industries, sollevando interrogativi sulla coerenza tra dichiarazioni ufficiali e azioni concrete.

“La Commissione non finanzia alcun progetto militare impiegato nel conflitto a Gaza”. Da Bruxelles arriva la risposta all’inchiesta giornalistica di Investigative Europe e del consorzio greco Reporters United, secondo la quale l’Ue, attraverso il Fondo europeo per la difesa, ha finanziato il colosso delle armi israeliano Israeli Aerospace Industries. “Il Fondo europeo per la difesa – ha replicato un portavoce di Palazzo Berlaymont nel corso del consueto incontro con la stampa – è saldamente radicato nei valori dell’Ue e nel diritto internazionale”. E ha poi aggiunto che la Commissione valuta anche l’aspetto etico per ciascun progetto del Fondo, inclusi i casi portati all’attenzione mediatica dal consorzio investigativo relativi all’acquisizione parziale dell’azienda greca di armamenti Intracom da parte di quella israeliana Iai e alla fabbricazione di droni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fondi Ue al gigante delle armi israeliano, Commissione: “Non finanziamo progetti impegnati nella guerra a Gaza”

