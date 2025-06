Fondazione Saihub e Its Vita Parte da Siena la Summer school

Da ieri, Siena si anima con la V edizione della Summer School di Intelligenza Artificiale e Scienze della Vita, un'iniziativa promossa da Fondazione Saihub e Its Vita. Rivolta agli studenti delle scuole superiori toscane, questa esperienza unica mira a far scoprire le applicazioni innovative dell’IA nel settore delle Life Sciences. Fino al 3 luglio, quattro città toccheranno il cuore di giovani menti curiose, offrendo laboratori pratici e opportunità di crescita. Un'occasione imperdibile per plasmare il futuro della scienza italiana.

Via, ieri, alla V edizione della Summer School di Intelligenza Artificiale e Scienze della Vita. È partita da Siena l'iniziativa dedicata agli studenti delle scuole superiori di 13 istituti superiori della Toscana per avvicinarli alla conoscenza delle applicazioni dell'intelligenza artificiale al settore delle Life Sciences. Da ieri dunque al 3 luglio prossimo, quattro città – Siena, Volterra, Firenze e Grosseto – ospiteranno laboratori pratici, workshop esperienziali, visite guidate nei luoghi della scienza, incontri con esperti del mondo scientifico e tecnologico. Dall'intelligenza artificiale alla robotica, dalla chimica verde fino ai temi delle nuove tecnologie, la Summer School di Fondazione Saihub si conferma un laboratorio diffuso sul territorio regionale per accompagnare le nuove generazioni alla scoperta di percorsi altamente professionalizzanti nei settori delle biotecnologie e del biomedicale.

