Fondazione Meyer lettere per Carrai | Fermiamo l’epurazione deve restare

In un momento di crescente tensione, centinaia di firme si sono raccolte per difendere Marco Carrai e la sua integrità. La lettera, firmata da intellettuali di spicco, chiede di fermare l'epurazione e di sostenere il presidente della Fondazione Meyer, figura di rilievo anche come console onorario di Israele. È un appello a preservare il dialogo e la stabilità, affinché il rispetto delle opinioni e delle istituzioni prevalga sulla politica del caos.

"Con Marco Carrai. No alla voglia di epurazione". Cento firme per schierarsi dalla parte del presidente della Fondazione Meyer che è console onorario di Israele e per questo è finito nel mirito di 5Stelle e Pro Pal. Tra i firmatari della lettera che chiede la conferma di Carrai (foto) figurano molti intellettuali, fra i quali lo storico Zeffiro Ciuffoletti, il politologo Danilo Breschi, le giornaliste Susanna Nirenstein e Grazia Carifi, i consiglieri comunali di Italia Viva a Palazzo Vecchio Francesco Grazzini e Francesco Casini, la coordinatrice di Didacta ed ex parlamentare Paola Concia. E ancora, il direttore del Riformista Claudio Velardi, l’editorialista Franco Camarlinghi, il fondatore del Partito Liberaldemocratico Andrea Marcucci, l’ex senatore di Forza Italia Paolo Amato, l’ex parlamentare dem Anna Bucciarelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fondazione Meyer, lettere per Carrai: "Fermiamo l’epurazione, deve restare"

La lettera dei Pro Palestina a Giani: "Via Carrai dalla Fondazione Meyer" - In un momento di grande tensione e slancio di solidarietà, i cittadini di Firenze si uniscono per chiedere cambiamenti concreti e sostenere la causa palestinese.

