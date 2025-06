Follia in centro | getta bottiglie in mezzo alla strada

Una scena di pura tensione quella vissuta a Trento, martedì sera, quando un uomo ha gettato bottiglie in mezzo alla strada di via Prepositura, mettendo a repentaglio la sicurezza di tutti. Un gesto che ha scatenato preoccupazione e sconcerto tra passanti e automobilisti. Ma cosa si nasconde dietro questa follia improvvisa? Scopriamolo insieme, analizzando i dettagli e le possibili motivazioni di un episodio che ha scosso la città.

Momenti di particolare tensione quelli che si sono vissuti nella prima serata di ieri, martedì 10 giugno, a Trento. Intorno alle 20, in via Prepositura (zona Portela) un uomo ha pensato bene di gettare delle bottiglie in mezzo alla strada, rischiando di danneggiare automobilisti, pedoni e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Follia in centro: getta bottiglie in mezzo alla strada

In questa notizia si parla di: bottiglie - mezzo - strada - follia

Rissa e lancio di bottiglie in mezzo ai bambini che giocano, paura al Parco Ducale - Un pomeriggio di festa si è trasformato in scena di tensione al Parco Ducale, dove una rissa e il lancio di bottiglie tra alcuni soggetti ha rischiato di mettere in pericolo i bambini che giocavano.

Parcheggia la macchina in mezzo alla strada e va via! Follia a Roma #Roma #macchina #parcheggio Partecipa alla discussione

Roma - Le grida di una donna prima e di un'altra poi. I rumori di cocci di bottiglie lanciate dai balconi e poi in frantumi sull'asfalto. I lampeggianti e le sirene delle ambulanze e dei carabinieri. Ancora una notte di follia nel far west di Cinecittà, dove ci sono i pala Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

? Follia in centro: getta bottiglie in mezzo alla strada; Fratelli ubriachi prima lanciano bottiglie ai sanitari e poi minacciano i carabinieri; Fuochi d'artificio al centro della strada, tra i palazzi e la auto che passano: follia a Fuorigrotta.

Follia a Pistoia, ruba bottiglie al supermercato e sfonda il vetro delle auto - Attimi di terrore al Conad di San Biagio a Pistoia dove questa mattina un uomo di nazionalità nigeriana ha dato in escandescenze dopo essere stato sorpreso a rubare ...

Il lancio bottiglie prese dai bidoni è l’ultima follia della malamovida - È questa l’ultima follia della malamovida che, dopo l’inverno, è tornata a tormentare le notti dei residenti del ...