Follia alla stazione | sputa contro i viaggiatori e aggredisce poliziotto

Momenti di tensione e paura hanno invaso la stazione di Civitavecchia mercoledì 4 giugno, quando un 30enne, in preda a una crisi di follia, ha sputato contro i viaggiatori e aggredito un poliziotto. La scena ha scatenato il panico tra i presenti, ma grazie all'intervento rapido della polizia ferroviaria, l'uomo è stato prontamente arrestato. Un episodio che riaccende l'attenzione sulla sicurezza nelle aree pubbliche e sulla gestione delle emergenze psicologiche.

