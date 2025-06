Folle aggressione in strada | disabile preso a pugni mentre cammina

Un episodio di inaudita violenza scuote le strade di Roma: un disabile, innocente e vulnerabile, è stato brutalmente colpito mentre camminava, lasciando dietro di sé un’onda di sgomento e indignazione. La furia di un uomo, evidentemente fuori controllo, ha portato a un'aggressione che ha richiesto l'intervento dei carabinieri, i quali hanno rapidamente identificato e denunciato il responsabile. La città si interroga: come possiamo prevenire simili tragedie e tutelare i più deboli?

Era arrabbiato e per sfogarsi avrebbe aggredito un ragazzo disabile nel quale si è imbattuto per strada, mandandolo in ospedale. I carabinieri della Stazione di Roma Tuscolana hanno identificato e denunciato in stato di libertà, per lesioni personali aggravate. Disabile preso a pugni mentre. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Folle aggressione in strada: disabile preso a pugni mentre cammina

