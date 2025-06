Fognini perde con Moutet lo insulta prima in francese e poi in italiano Le provocazioni e la rabbia alla stretta di mano | cosa è successo – Il video

La stagione di Fabio Fognini sulla terra battuta si apre con una scintilla di tensione e passione. Dopo una dura sconfitta contro Corentin Moutet a Stoccarda, il tennista italiano si è lasciato andare a provocazioni e reazioni di rabbia che hanno scatenato discussioni sui social. Un episodio intenso che evidenzia quanto la competitività possa sfociare in momenti di pura emozione, rendendo il tennis ancora più avvincente e umano. La vicenda si è conclusa con un gesto che resterà nella memoria di appassionati e spettatori.

La stagione sull’erba per Fabio Fognini non è di certo iniziata nel migliore dei modi. All’esordio sul green di Stoccarda, il tennista italiano è stato sconfitto dal francese Corentin Moutet per 6-4 6-7 6-3 rendendosi poi protagonista di un breve teatrino che non è scappato ai social media. Proprio al termine della partita, dopo l’esultanza dell’avversario, Fognini gli ha stretto la mano a rete e ha tentato di sussurrargli qualcosa. Non riuscendoci, ha alzato la voce rivolgendo a Moutet parole pesanti e insulti in un misto tutto suo di francese e italiano. Gli insulti di Fognini a Moutet: «Guardami, piccolo maiale. 🔗 Leggi su Open.online