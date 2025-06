Fognini insulta Moutet in due lingue | Piccolo maiale sei una m

Durante il torneo ATP 250 di Stoccarda, Fabio Fognini si è lasciato andare a un acceso scambio di parole con Corentin Moutet, culminato con insulti in francese e italiano. La tensione tra i due giocatori ha catturato l’attenzione degli appassionati, evidenziando come la competitività possa sfociare anche in momenti di nervosismo. Ma cosa succederà ora tra i protagonisti di questa vicenda?

Fabio Fognini è stato sconfitto al primo turno del torneo Atp 250 di Stoccarda dal francese Corentin Moutet nel terzo set dopo più di due ore di partita (6-4 6-7 6-3). Il finale di gara tra i due è stato teso. Fognini, innervosito dai comportamenti provocatori dell'avversario nel corso del match, durante la stretta di mano ha esclamato in francese, ignorato da Moutet: "Guardami, guardami, piccolo maiale". Per poi chiudere in italiano "Sei una m.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fognini insulta Moutet in due lingue: "Piccolo maiale, sei una m..."

ATP Stoccarda 2025, Fognini rimanda l’appuntamento con la vittoria. Moutet passa al secondo turno - Il torneo ATP di Stoccarda 2025 si conferma teatro di emozioni e sfide combattute, ma per Fabio Fognini l’appuntamento con la vittoria continua a rinviarsi.

