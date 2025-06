Foggia festeggia Sant' Antonio Da Padova | strade chiuse e modifiche alla viabilità

Foggia si prepara a celebrare Sant’Antonio da Padova con due suggestive processioni, portando alle strade un’atmosfera di devozione e festa. Per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento degli eventi, l’ufficio Mobilità e Traffico della Polizia Locale ha disposto chiusure e modifiche alla viabilità. Ecco tutto ciò che bisogna sapere per muoversi senza stress durante queste giornate di grande spiritualità e tradizione.

Saranno due le processioni in onore di Sant'Antonio da Padova programmate a Foggia. Per questa ragione l'ufficio Mobilità e Traffico della Polizia Locale di Foggia ha previsto alcune misure che interessano la circolazione stradale. La prima è in programma per giovedì 12 giugno a partire dalle.