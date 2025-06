Foggia | accoltellato in strada Paura tra i passanti

Un episodio inquietante ha scosso le strade di Foggia: un anziano è stato accoltellato in corso Cairoli, generando panico tra i passanti. Mentre passeggiava nel cuore della città, una donna si è improvvisamente avvicinata e ha estratto un coltello, ferendo l’uomo non gravemente. La scena ha lasciato tutti smarriti, e ora i carabinieri sono al lavoro per fare chiarezza. Un evento che riaccende il timore di insicurezza nelle nostre strade.

Un anziano è stato accoltellato in strada a Foggia. Mentre camminava in corso Cairoli nel tardo pomeriggio, una donna gli si è avvicinata e ha estratto un coltello, ferendo l'uomo non gravemente. Indagano i carabinieri.

In questa notizia si parla di: foggia - accoltellato - strada - paura

