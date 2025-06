Flotilla l' arrivo di Greta Thunberg all' aeroporto di Stoccolma

Greta Thunberg, simbolo globale della lotta ambientalista, è tornata a Stoccolma dopo un'intensa esperienza internazionale. Espulsa da Israele mentre si trovava a bordo di una nave della Flotilla diretta a Gaza, l'attivista svedese ha denunciato un intervento illegale e forzato. Il suo rientro all'aeroporto di Stoccolma segna un nuovo capitolo nella battaglia per i diritti civili e ambientali, mostrando ancora una volta il suo coraggio e la determinazione nel difendere ciò in cui crede.

L'attivista svedese Greta Thunberg ha fatto rientro a Stoccolma in nottata, dopo essere stata espulsa da Israele. La 22enne era a bordo di una barca dell'Ong Freedom Flotilla diretta a Gaza quando è stata fermata in acque internazionali e portata in Israele dai militari, insieme ai suoi compagni. "Ho detto che volevo lasciare il Paese il prima possibile. Ma ho anche detto che siamo stati portati lì illegalmente contro la nostra volontà", ha dichiarato Thunberg al suo arrivo all'aeroporto di Stoccolma.

Greta Thunberg è stata espulsa da Israele. Imbarcata su un volo per Stoccolma, via Parigi, dopo essere stata prelevata a forza in acque internazionali. Un'operazione fuori da ogni legalità, fuori da ogni diritto, fuori da ogni decenza. Aveva provato a rompere l'a

E’ tornata a casa dopo l’atroce rapimento. Incredibile come sia sopravvissuta #flotilla Partecipa alla discussione

