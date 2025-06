Flop referendum 8 e 9 giugno Schlein e Landini stracciano il giornale con i risultati e rovesciano il vino dal nervoso - VIDEO MEME AI

Dopo il clamoroso flop del referendum dell’8 e 9 giugno 2025, la rete esplode di meme e video virali. Schlein e Landini si scatenano in scenette esilaranti, rovesciando il vino dal nervoso mentre il web si diverte con parodie irriverenti, tra omaggi alla Meloni e caricature dei protagonisti politici. L’intelligenza artificiale dà il suo contributo, creando contenuti che fanno riflettere e ridere allo stesso tempo. La rivoluzione dei meme non si ferma: è solo l’inizio di un nuovo modo di fare satira politica.

“Veterocomunisti, si sfasciano, perderanno al referendum”: il flop delle Elezioni amministrative visto da destra - In questo articolo analizziamo il flop elettorale dei "veterocomunisti" attraverso la lente della destra, evidenziando come la negazione della realtà e la minimizzazione della sconfitta siano strategie comuni.

Referendum falliti. Affluenza finale al 30,6%. Flop clamoroso per Schlein e Landini. Terremoto nel Pd e a sinistra - Affluenza alle urne finale intorno al 30%, un flop pesante e inatteso per la segretaria del Pd Elly Schlein e il leader della ...