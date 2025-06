Flop oggi domani nuovi acquisti per l’Atalanta? La grande opportunità di El BIlal Touré e Bakker

L'Atalanta si prepara a nuove sfide di mercato, con l’attenzione rivolta agli acquisti di El Bilal Touré e Bakker. L’arrivo di Juric potrebbe rappresentare una svolta, creando opportunità anche per i giocatori rientrati dai prestiti. La prossima finestra sarà decisiva: approfittare delle occasioni giuste potrebbe fare la differenza tra una stagione da applausi o da rimpianti. Scopriamo insieme come l’allenatore e il mercato possono trasformare il futuro nerazzurro.

E se l’arrivo di Juric potrebbe essere una grande opportunità per chi rientra dal prestito? Nel mirino Bakker e Touré. Una grande opportunità per l’Atalanta Una delle regole base sul fare bene la spesa è sicuramente non comprare in abbondanza certi ingredienti: comprare tanto pane per esempio è un grosso rischio visto che dopo tre . 🔗 Leggi su Calcionews24.com