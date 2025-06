flashdance sbarca al nazionale e cambia la vita non solo a moretti

Preparati a lasciarti travolgere da un’onda di energia e passione: "Flashdance" sbarca al Nazionale, portando con sé non solo musica e danza, ma anche un messaggio di rinascita e coraggio. Dopo aver rivoluzionato il cuore di Moretti, questa produzione si propone di cambiare ancora una volta le vite degli spettatori, rinnovando la magia di un film che ha fatto ballare intere generazioni. La scena è pronta: il ritmo sta per cominciare, e tu?

What a feeling. Nell’era del “what a f**k” stigmatizzata pure da Nanni Moretti ne “Il sole dell’avvenire”, un po’ di “feeling” ci vuole. Magari quello di “Flashdance”, il film che proprio il regista romano, in “Caro diario”, diceva avergli cambiato la vita. In scena al Nazionale dal 9 ottobre, la nuova edizione di “ Flashdance ” nasce dalla collaborazione del teatro di piazza Piemonte con la Compagnia della Rancia già sperimentata con successo lo scorso anno nella versione musical de “La febbre del sabato sera” andata in scena in inverno. Basato sul blockbuster hollywoodiano della Paramount Picture, “Flashdance - Il musical” si avvale del testo di Tom Hedley e Robert Cary, le musiche di Robbie Roth, che firma anche le liriche insieme a Robert Cary, senza tralasciare, naturalmente, le mega hit di Giorgio Moroder e Michael Sembello presenti nella colonna sonora originale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it