Fkdesign trionfa al Mediastars 2025 | premiata la creatività che nasce dalla strategia

Fkdesign conquista il palcoscenico del Mediastars 2025, evidenziando come la creatività nata da strategie solide possa davvero fare la differenza. Alla 29ª edizione di uno dei premi più prestigiosi nel settore, l'agenzia si distingue con 2 primi premi, un secondo e 5 Special Star, confermando la propria capacità di innovare e ispirare. Una vittoria che non solo celebra il talento, ma anche la forza di una strategia vincente.

Fkdesign torna protagonista alla 29° edizione del Premio Mediastars, uno dei più autorevoli riconoscimenti italiani nel panorama della comunicazione e della pubblicità, aggiudicandosi 2 primi premi, 1 secondo premio e 5 Special Star, nelle diverse sezioni, da internet all'adv, per confermare non.

