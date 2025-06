Fiumicino prende per mano i più fragili | arriva Home Care Premium 2025

Fiumicino si distingue ancora una volta per la sua attenzione ai più fragili, prendendo per mano chi ha bisogno di un sostegno concreto. Con l’approvazione unanime del programma “Home Care Premium 2025” dell’INPS, la città rafforza il suo impegno nel garantire assistenza domiciliare di qualità a dipendenti, pensionati pubblici e loro familiari non autosufficienti. Un passo deciso verso un futuro più solidale e inclusivo, perché nessuno deve sentirsi solo.

Fiumicino, 11 giugno 2025- Non si tratta solo di assistenza, ma di una rete vera e propria a sostegno della fragilità. Con una deliberazione unanime, la Giunta comunale di Fiumicino ha approvato l’adesione al programma “Home Care Premium 2025”, promosso dall’INPS e finalizzato all’erogazione di servizi di supporto domiciliare a favore di dipendenti e pensionati pubblici, o dei loro familiari, in condizioni di non autosufficienza. Un passo importante che amplia l’offerta di welfare locale e coinvolge direttamente l’ASP Asilo Savoia, soggetto attuatore per conto dell’ambito territoriale. L’accordo sottoscritto tra il Comune e l’ASP non è solo una formalità, ma l’atto costitutivo di un sistema integrato che punta a gestire in modo efficiente e personalizzato le necessità di chi, ogni giorno, affronta il peso dell’assistenza familiare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

