Fiumicino al via il ripristino del manto stradale su via del Faro

Fiumicino si prepara a un importante intervento di riqualificazione con l'avvio, il 12 giugno, dei lavori di ripristino del manto stradale su Via del Faro. Questa operazione, parte del progetto "Ristrutturazione Viale Traiano 2° stralcio", mira a migliorare la viabilità , la sicurezza e l’estetica della zona, garantendo un collegamento più efficiente tra ciclabilità , darsena e Lungomare della Salute. Un passo fondamentale verso un futuro più sostenibile e funzionale per la città .

Fiumicino, 11 giugno 2025 – Nell’ambito dell’intervento di riqualificazione “Ristrutturazione Viale Traiano 2° stralcio – Riassetto della Darsena e collegamento della ciclabilitĂ con il Lungomare della Salute e Via del Faro”, prenderanno il via, il prossimo 12 giugno, i lavori di rifacimento dello strato di usura del manto stradale su Via del Faro. L’intervento, che rientra in un piĂą ampio progetto di rinnovamento della viabilitĂ e della mobilitĂ sostenibile, comporterĂ restringimenti di carreggiata con senso unico alternato per tratti successivi, nel tratto compreso dall’intersezione con Via Visentini fino al raccordo su Via del Faro (vecchio impianto cementizio), in direzione Faro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: faro - fiumicino - manto - stradale

