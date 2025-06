Fitness antiage | gli esercizi che allungano e migliorano la vita

fondamentali per preservare la giovinezza e la vitalità. Dedicarvisi con costanza permette di allungare la vita, migliorare la postura e rafforzare il corpo, rendendo ogni giorno più energico e pieno di entusiasmo. Con piccoli gesti quotidiani, il fitness antiage diventa il segreto per vivere meglio e più a lungo.

I l fitness antiage non è solo un modo di dire: numerosi studi scientifici dimostrano che l’attività fisica costante riduce il rischio di malattie croniche, mantiene in salute il cuore e migliora l’umore. Allenarsi in modo regolare è uno dei pilastri per rallentare l’invecchiamento e migliorare la qualità della vita. Secondo un recente studio pubblicato su JAMA Network Open (2023), anche soli 150 minuti a settimana di esercizio moderato sono associati a una maggiore aspettativa. Ne parla anche un nuovo libro “Fitness Anti-Aging® – Una strada per la longevità attraverso l’esercizio fisico” di Alfredo Petrosino (Edizioni Lswr). 🔗 Leggi su Iodonna.it